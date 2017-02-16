В Чердынском районе Прикамья стаи волков держат в осаде целые поселки

В Чердыни серые волки уничтожают сторожевых собак. В окрестных деревнях люди больше не отпускают детей одних в школу. Охотники исправить ситуацию пока не в силах.

Так близко, одного из самых опасных обитателей Уральской тайги - серого волка - Елена Серёдкина видела впервые. Хищник, днем, постоял несколько минут напротив дома, развернулся и не спеша ушел в лес. На следующее утро из конуры исчезла любимица семьи - чистопородная лайка.

Елена Серёдкина, житель с. Лимеж:

- У нас машина с учениками вот здесь разворачивается, выходит ребенок, я в окно смотрю, у сестры здесь ребенок, он тоже сюда выходит.

Даже, несмотря на то, что цивилизация добралась и сюда, до этих населенных пунктов. Есть работающая телефонная связь, а дороги чистят регулярно, здесь принято каждую зиму запирать домашних животных, а без надобности вечером не выходить на улицу.

У их соседей в селе Пянтег, которое расположено на Каме, примерно в двадцати километрах, такая же картина.

Неля Петухова показывает, что осталось от собачьей конуры, расположенной рядом с домом. Огромный волкодав, был посажен на цепь, а ее конец вбит в бревно минимум на 50 сантиметров. Домашний любимец исчез ночью, вместе с ошейником, сейчас дом никто не охраняет.

За неполные два месяца серые хищники растерзали сразу в двух населенных пунктах Чердынского района больше 15 домашних животных. На улицах деревень их видят постоянно, кто-то даже смог определить породу.

Николай Петров, житель с. Пянтег:

- Если снегу много, северные волки уходят сюда, потом ситуация меняется и они уходят обратно.

Эту стаю местные охотники знают чуть ли не в лицо. Следы на снегу не далеко от населенных пунктов они видят часто. Но стрелять нельзя - в 2013 году волка приравняли к пушном зверю и на его добычу нужна лицензия.

Юрий Зайков, охотник:

- Вот следы волка. Для того, чтобы его добыть, нужно делать оклад большой, много людей, топливо на технику.

В администрации деревень о «серой» проблеме знают и писали неоднократно и в полицию, и в прокуратуру. Но сделать ничего не могут, видимо, ждут, пока волк нападет на человека.

Людмила Ильиных, специалист администрации Рябининского сельского поселения:

- Милиция работать будет только, если в населенном пункте будет нападение. Надо дождаться нападения, видимо, чтобы милиция начала работать.

Серых хищников видели уже в черте города Чердынь. По закону, из-за волчьей опасности глава района может объявить чрезвычайную ситуацию, но это пока не происходит. Поэтому жители поселков вынуждены прятать животных у себя дома.



