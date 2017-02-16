Законодатели Прикамья и Астраханской области вместе займутся экологией регионов

Соглашение о намерениях подписали пермские парламентарии и представители Астраханской областной думы. Намереваются они сотрудничать во всем. Первый свой визит в Пермский край астраханцы посвятили Году экологии в России. В Перми даже получили своеобразный мастер-класс.

На экскурсии по пермскому нефтеперерабатывающему заводу все внимание астраханских законодателей было направлено на экологию производства. И как главный эколог предприятия Дмитрий Пастухов рассказал о современных приоритетах компании.

Дмитрий Пастухов, главный эколог ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез":

- Для предприятия, прежде всего - экологическая обстановка в Пермском крае и в Перми. Поэтому для нас даже если это будет не выгодно, экологическая составляющая играет приоритетную роль.

В Год экологии нефтяники открыто говорят о своих достижениях. Глубина переработки нефти достигла рекордных 98 процентов, да и в целом все производство становится намного чище.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ":

- Где работаем, мы там и живем. Это наша родина, малая родина, на которой мы растим своим детей, своих внуков, поэтому нам не безразлична судьба территорий.

Для "ЛУКОЙЛа" Год экологии - это не пустой звук достаточно сказать, что за последние три года компания инвестировала в экологические проекты 12 миллиардов рублей, в планах на ближайшую трехлетку вложить еще 13 миллиардов.

Предприятие группы "ЛУКОЙЛ" есть в и Астраханской области. Добыча нефти там идет в основном на морских платформах и забота об экологии также стоит на первом месте. Это сегодня отмечают и законодатели.

Игорь Мартынов, председатель Думы Астраханской области:

- Хорошо то, что недропользователи являются такими экологическими и социально ответственными. В частности компания "ЛУКОЙЛ" и воздействие их на окружающую среду, безусловно, минимизировано.

Цель визита делегации Астраханской областной думы - укрепление межрегиональных связей. Пока в качестве примера для обмена опытом взяли экологические проекты, но на будущее уже подписали "более широкое" соглашение о намерениях.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

- По всем направлениям деятельности Законодательного собрания, по программе социально-экономического развития, по перспективам, по стратегии, по развитию социальной сферы, по взаимодействию с аппаратом Законодательного собрания в рамках обеспечения. Исходя из этих подписанных соглашений, выстраиваем долговременное сотрудничество.

В итоге у каждого региона есть свои удачные наработки в области экологического законодательства. Но цель для всех одна - сделать регион еще чище.