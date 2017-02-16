Музей «Хохловка» перешел в собственность Пермского края

В пермском офисе Росимущества подписан документ, который многие назвали судьбоносным для этноархитектурного музея под открытым небом «Хохловка». Учреждение теперь переходит в полное подчинение, в собственность, Пермского края.

Региональный Минкульт, в частности, и Правительство края, добивались этого десять лет. Ожидается, что свершившееся в первую очередь выльется в масштабную реставрацию уникальных памятников архитектуры, собранных в Хохловке. Ранее краевой бюджет был не вправе выделять на это ни копейки, а федерального финансирования, по словам сотрудников музея, было не достаточно.

Кроме того, в Росимуществе заявляют о том, что в ближайшее время передадут в собственность краю еще один свой объект культурного наследия – Кунгурский гостиный двор.