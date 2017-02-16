Глава Прикамья Максим Решетников в Березниках

Совсем недавно в Березниках завершился рабочий визит временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Заранее было объявлено, что основной темой будет помощь людям, пострадавшим так или иначе от последствий техногенной аварии на калийном руднике.

По итогам визита руководитель региона сделал несколько важных заявлений.

Это дополнительное выделение средств на переселение семей из опасной зоны. На эти цели понадобится около двух миллиардов рублей. Источником должен выступить федеральный бюджет, так как в региональном бюджете подобная сумма не заложена.

Также было принято решение о предоставлении людям права выбора застройщика на правобережной части города (сейчас только там выдаются квартиры) или на левобережной.

Все проблемы, которые были озвучены, по словам Максима Решетникова, он будет держать на контроле и приезжать с проверкой в Березники каждый месяц.