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«Галерея туфельки» открывает тайны напёрстка

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наперстки

Напёрсток таит в себе древнейшую историю и традиции - об этом расскажет новая выставка в "Галерее туфельки" - "Напёрсток от А до Я". Экспозиция стала 12-й в рамках проекта "Коллекционер". На этот раз это коллекция Натальи Снегиревой. Сколько удивительных миниатюрных вещиц ей удалось собрать за четыре года, и что стало причиной такого собирательства?

Наталья Снегирёва всю жизнь занимается шитьем. Главные рабочие инструменты портного -это игла, ножницы и наперсток. Но вот последний Наталья решила использовать не только по назначению. Почти четыре года назад наперстки она стала коллекционировать.

Наталья Снегирёва, коллекционер (г.Пермь): "Когда я съездила на Байкал и увидела наперсток, купила и потом узнала, что наперстки собирают давно и во всех странах, а сейчас это развивается и в Перми".

наперсток

В коллекции Натальи есть наперстки из фарфора, фаянса, глины, дерева, кожи, латуни и бронзы, инкрустированные камнями, ракушками. Многие, кстати, она делает сама, ее авторская коллекция заняла отдельный стенд на выставке. Интересны и наперстки с изображением других городов и стран, привезенные из путешествий, старинные экземпляры , купленные на выставках, ярмарках, в ломбардах. 

Наталья Снегирёва, коллекционер (г.Пермь): "Этот наперсток был приобретен на нашей пермской арт-выставке, и как мне сказал продавец, наперсток был найден при раскопках под Соликамском, это 18 век, он медный".

наперстки

С тех пор как Наталья Снегирева начала собирать наперстки, друзья всегда знают, что ей подарить. Подруга Мария Водолазова из каждого своего путешествия привозит Наталье заветный колпачок. А однажды, будучи в Казахстане, она специально искала наперсток с изображением этой страны.

Мария Водолазова, подруга Натальи: "Я была в Алматы 10 дней, заходила во все магазины и где-то уже день на 9 он мне встретился".
И именно Мария Водолазова посоветовала Наталье поделиться своим увлечением с пермяками. Выставка наперстков Натальи Снегиревой - это уже двенадцатая по счету экспозиция в рамках арт - проекта "Коллекционер", который в "Галерее туфельки" реализуется второй год.
На выставке представлено около 500 наперстков. Все они интересны и уникальны по-своему. Например, три наперстка с изображением пермского звериного стиля.

наперстки

С наперстком связано множество легенд: он был и обручальным кольцом, и украшением костюма. Новая выставка раскроет все его исторические тайны.
Эльвира Музафарова, куратор выставки: "Выставка называется "от А до Я" неспроста, потому что на каждую букву алфавита есть интересный занимательный факт о наперстке. Образ наперстка многогранен, здесь мы попытались рассказать о каждой грани этого крошечного предмета".

Музей миниатюрной обуви "Галерея туфельки" ждет посетителей на новую выставку "Наперсток от А до Я" каждый день до 12 марта.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.02.2017 в 14:30 в рубрике - Новости телеканалов

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