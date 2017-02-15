Пушкин жив

Ровно 80 лет назад почти все школьники "девятки" писали сочинения о великом русском поэте. В этом литературном состязании участвовала не только пермская школа, но и другие средние учебные заведения России. По итогам этого конкурса пермской школе номер 9 присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина. С тех пор в пермской школе появилось много традиций.

Улицы, музеи, библиотеки имени Пушкина - таких по всей России насчитываются сотни. Пермская школа с физико-математическим уклоном имени Пушкина - повод для шуток не одного десятка поколений учеников "девятки". Однако 80 лет назад здесь всей школой дружно боролись за право носить имя великого поэта.

Наталья Курдина, директор школы: "Это был конкурс сочинений, нужно было принять всей школой участие в этом конкурсе, и специальная комиссия либо принимала решение поддержать присвоение школе имени Александра Сергеевича Пушкина, либо не делать этого".

Девятая, на тот момент "образцовая семилетняя школа", выиграла этот конкурс среди образовательных учреждений Перми. 13 февраля 1937 года школе присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина. За 80 лет здесь появилось огромное количество традиций: литературно-музыкальные вечера, театральные постановки, свечи памяти, Пушкинские диктанты и изложения. А в День лицея не только ученики, но и учителя школы участвуют в соревновании - Пушкинская верста.

Светлана Ванькова, учитель русского языка и литературы: "Пушкин за свою жизнь пробежал, проехал, пропутешествовал, прошел 34 тысячи верст. На сегодняшний день 15 882 версты - это наш вклад. Я так понимаю, мы еще долго будем этим заниматься".

Ежегодный отряд доброхотов - волонтерское движение "девятки" каждое лето выезжает в пушкинский заповедник. В феврале школа проводит традиционный Пушкинский бал с танцами 19 века и театральными постановками той эпохи.

В честь юбилейной даты в музее истории школы выставили пожалуй самый ценный экспонат - копию посмертной маски поэта. Ее в 65-м году школе подарила известная в Перми семья Ронзиных.

В преддверии юбилея, школа 9 совместно с пушкинским музеем-заповедником "Михайловское" организовали международный дистанционный конкурс детского рисунка на тему "Зимние мотивы в творчестве Пушкина". За два месяца на конкурс прислали около 1000 работ.

Екатерина Крючкова, организатор конкурса: "В нашем конкурсе поучаствовали такие страны как Россия, Украина, Армения и даже были работы из Индии, там где люди на самом деле даже не знают, что такое настоящая зима".

Одной из основных задач конкурса было знакомство "девятки" с другими пушкинскими школами. Так, удалось найти школы имени Пушкина из Верхней Солды и из Абхазии. Лучшие работы на конкурсе в течение недели выбирало жюри. В его составе учащиеся школы, преподаватели изобразительного искусства и художник Юрий Лапшин.

Юрий Лапшин, художник: "То, что я сегодня увидел не только в конкурсе, а начиная от коридора, меня встретило сразу творческое отношение людей, которые здесь живут и работают. И то, что они придумали этот конкурс и закрутили его таким образом, что тут участвовала часть планеты - это замечательная идея".

Говорят, Александр Сергеевич Пушкин "живет" на Комсомольском проспекте в школе № 9 вот уже 80 лет. Иногда выходит за калитку, чтобы обойти свои владения, но каждый раз обязательно возвращается домой.