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Закалить дух поможет марш-бросок

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марш-бросок

Участники международного слета юных патриотов, стартовавшего накануне в окрестностях Перми, переехали из благоустроенных номеров в зимний лес. Перед этим, правда, пришлось прогуляться больше 12 километров. Но это все на пользу телу и духу, говорят их наставники.

Марш-бросок в 12,5 километров для участников 15-го юбилейного международного слета юных патриотов России «Равнение на Победу» - это всего лишь разминка. Но учитывая суровую пермскую погоду, и он стал серьезным испытанием для кадет.

слет патриотов

Сергей Каменев, начальник ГАОУ «Пермский Кадетский Корпус ПФО Имени Героя России Ф. Кузьмина»: "Если говорить о ребятах, я хочу сказать только одно – они настолько мотивированы, настолько горят желанием что-то преодолевать, и спасибо природе, что в настоящее время она создает такие непростые условия. Думаю, что они себе еще круче дадут оценку".

Марш-бросок завершился удачно, по-другому быть и не могло. Ни один из кадет не сошел с дистанции, что говорит о хорошей физической подготовке юнармейцев.

Алексей Молунов, руководитель курса ГАОУ «Пермский Кадетский Корпус ПФО Имени Героя России Ф. Кузьмина»: "Впервые встав в объединенный взвод из разных команд, общаясь, и вот эти 12,5 километров за два часа пролетели очень быстро. Ни тени усталости, с энтузиазмом принялись строить палаточный городок".

патриоты

Здесь, на месте, кадетам предстояло разбить большой палаточный лагерь, где начиная с сегодняшнего дня, для них будут проходить многочисленные занятия по строевой подготовке, знанию истории своей родины, встречи с ветеранами, действующими сотрудниками военных и полицейских формирований. И это, по мнению организаторов, должно способствовать формированию патриотического сознания юных граждан - хотя многим из них сегодня уже не надо объяснять, кто такой защитник отечества.

Андрей Дегтяренко, кадет Луганского казачьего кадетского корпуса (г. Луганск): "Есть люди, которые защищают на передовых позициях, а есть люди, которые работают в больницах, учат детей - и у этого понятия много вариантов".

патриоты

В этом году среди участников 15-го юбилейного слета юных патриотов России много девушек. Как говорят организаторы - это не случайно. Представительницы прекрасного пола сегодня встают в ряды вооруженных сил России все чаще, и в этом во многом заслуга подобного рода слетов.

Лада Фисакова, кадет Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса (г. Белая Калитва, Ростовская область): "В нашей Ростовской области, и в моем кадетском корпусе обучается большое количество девушек. И им это очень нравится. Я прыгала с парашютом, и во мне загорелось желание стать в будущем летчиком, и я думаю - я не одна такая. Ведь нашу Родину должны защищать не только мужчины, но и женщины".

Кульминацией второго дня слета юных патриотов России «Равнение на Победу» стало строительство огромного палаточного лагеря. Ребятам здесь предстоит провести ровно одну неделю. Учиться дружить, постигать азы патриотизма и, конечно, преодолевать любые невзгоды сообща.

Павел Кузнецов

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 15.02.2017 в 12:41 в рубрике - Новости телеканалов

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