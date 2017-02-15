Глава региона Максим Решетников формирует команду
Глава региона Максим Решетников продолжает формирование своей команды. Исполняющим обязанности министра информационного развития и связи Пермского края назначен Павел Шевыров, уроженец города Москвы. Работал в федеральном Министерстве экономического развития и торговли, в компании «Прогноз», Министерстве регионального развития, в департаменте информационных технологий города Москвы. Еще одним указом Максим Решетников назначил пермячку Татьяну Мельникову исполняющей обязанности директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края. На протяжении многих лет Мельникова трудилась в медицинских учреждениях, курируя экономику и финансы. В последнее время работала в Москве.
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