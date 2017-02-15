Утекай: потоп в Перми из-за поврежденного гидранта

Причиной настоящего потопа на улице Карпинского в Перми стал пожарный гидрант, который сломали уборщики снега. Сейчас проезжая часть уже вычищена и движение транспорта всех видов полностью восстановлено. Но днем здесь даже трамваи не могли ходить. Вода серьезно угрожала подвалам окрестных домов.

Юлия Арчугова, житель г. Перми: "С двух часов ночи шла утечка, ничего не было сделано, получается, с 4 часов ночи они гоняли воду туда-сюда. Получился потоп, у нас сейчас подвалы все затопят водой. Убираем мы это все сами, вычерпываем эту воду. Прошлый раз здесь была авария - мы трое суток вообще сидели без воды".