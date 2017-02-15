Нефтяники подвели итоги выполнения коллективного договора

В компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» подвели итоги выполнения коллективного договора в 2016 году. В сущности это итоги социальной поддержки сотрудников. Так, больше тысячи нефтяников отдохнули в санаториях благодаря денежной компенсации. Серьезное внимание уделяется и оздоровлению детей. Приоритетное направление – поддержка молодых специалистов. 57 новоиспеченных лукойловцев получили подъемные на общую сумму 2,3 миллиона рублей. В целом в документе прописано около двух десятков мер поддержки. 584 миллиона рублей в 2016-м было направлено на выполнение социальных обязательств по коллективному договору.

Георгий Кирадиев, председатель совета МАПО «ЛУКОЙЛ»: "Когда подводятся итоги, туда включается все. Он у вас достаточно широко насыщен и очень социально ориентирован, поэтому на очень высоком уровне".