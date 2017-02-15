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Свадьбы, латекс, «валентинки»: Как пермяки отметили День всех влюбленных

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свадьба

Накануне более 60 пар сочетались узами брака в Перми. Вторник для свадьбы выбран, конечно же, исключительно из-за того, что пришелся на 14 февраля – День всех влюбленных. ЗАГСы уже не первый год устраивают в этот день сюрпризы для новобрачных.

Утро Дня всех влюблённых для Даниила и Марины точно запомнится на всю жизнь - сегодня молодые люди решили связать себя узами брака. Кстати, дату выбрали не случайно.

Даниил и Марина Шимякины: "Прекрасный праздник всех влюбленных. Наш день, так как мы любим друг друга и надеемся на счастье и любовь на всю жизнь".

Но вот о чем влюбленные не подозревали, так это об испытаниях и конкурсах, которые 14 февраля специально придумали сотрудники Мотовилихинского загса. В итоге, забавная шутка с самодельными «валентинками» закончилась неподдельными эмоциями расчувствовавшихся новоиспеченных мужа и жены.

латекс

День святого Валентина в России отмечают с начала 90-х, праздник достаточно основательно пустил корни, влюблённые обмениваются подарками, оказывают друг другу различные знаки внимания. Самые неисправимые романтики придумывают что-нибудь невероятное - как, например, ужин на высоте 50 метров над городом - на колесе обозрения.

- Нам понравилось! Необычно!

Неля, организатор ужина на колесе обозрения: "Конечно, лепестки роз - это такой атрибут праздника, создает романтическое настроение, также у нас играет романтическая музыка, гирлянды".

Немного другая атмосфера в Музее современного искусства - надувные скульптуры из латекса определенно вызвали интерес у влюбленных парочек, и, кстати, не случайно.

бластер

Именно так выглядит оружие современного Купидона - называется оно "лав ми бластер". Его создательница уверяет,  что стреляет такой бластер, не промахиваясь, - прямо в сердце, причем исключительно любовью.

Между тем, социологи выяснили, что День всех влюбленных признаёт и отмечает половина россиян. Правда, многие даже не вникают в исторические корни этого праздника - ведь главное, все-таки любить и быть любимым.

 мост влюбленных

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.02.2017 в 10:49 в рубрике - Новости телеканалов

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