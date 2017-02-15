Бетонная выставка: впечатления гарантированы

В лаборатории современного искусства "Дом грузчика" открылась выставка Дины Нери - молодого дизайнера и художника из Челябинска. В экспозиции представлены арт-объекты из бетона. Проект называется "Frameworks" - "Рамки". Работы Дины Нери лишь подчёркивают то, что наше восприятие имеет бетонно-жёсткие рамки. Их она и расшатывает своими арт-объектами. В коллекции дизайнера фигурки для интерьера, вазы и украшения, не имеющие практического применения. Выставка будет открыта до 22 февраля в Доме грузчика на Толмачева, 11 с 5 до 8 вечера.

Марина Пугина, куратор лаборатории современного искусства "Дом грузчика": "Здесь представлены бетонные плиты, художница экспериментирует с факторами. Мы видим, как она вписывает туда объекты: лепестки роз, бисер".