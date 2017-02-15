В Перми замечен «бандит» Абрамовича

На стоянке в пермском аэропорту несколько часов находился самолёт Романа Абрамовича - об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на сайт flightradar. Согласно данным источника, речь о воздушном судне Boeing 767-300. За необычную бежево-коричневую окраску самолет олигарха получил прозвище "бандит". Как пишут журналисты издания, он приземлился в половине шестого вечера в воскресенье. А уже в час ночи покинул "Большое Савино".