Грипп в Прикамье и не думает отступать

В пермском управлении Роспотребнадзора заявили о 20-процентом превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таким образом, эпидемия не только не отступила, она стабильно продолжается: 30 тысяч заболевших только на прошлой неделе.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Несмотря на то, что эпидемический подъем у нас был объявлен в середине января, эпидемия продолжается. По сравнению с эпидемией прошлого года она более растянутая. Может быть, это связно со свойствами возбудителя, потому что в этом году у нас циркулирует другой штамм вируса H3N2, в прошлом году был другой вирус гриппа – пандемический вирус H1N1".