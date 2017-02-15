Грипп в Прикамье и не думает отступать
В пермском управлении Роспотребнадзора заявили о 20-процентом превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таким образом, эпидемия не только не отступила, она стабильно продолжается: 30 тысяч заболевших только на прошлой неделе.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Несмотря на то, что эпидемический подъем у нас был объявлен в середине января, эпидемия продолжается. По сравнению с эпидемией прошлого года она более растянутая. Может быть, это связно со свойствами возбудителя, потому что в этом году у нас циркулирует другой штамм вируса H3N2, в прошлом году был другой вирус гриппа – пандемический вирус H1N1".
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