Обманутые дольщики провели автопробег
Так и не дождавшиеся своих квартир, дольщики "Первого Пермского микрорайона" провели автопробег в Перми. Участие в акции приняли около 30 машин. Автомобили с российскими флагами и наклейками на кузове проехали по центру города. Маршрут автопробега проходил по Компросу и улице Монастырской, после чего возле речного вокзала прошел импровизированный митинг. С помощью автопробега обманутые дольщики в очередной раз намерены привлечь внимание к проблеме одного из самых больших долгостроев в Прикамье. На первом этапе здесь предполагалось возвести 12 многоэтажных домов на 515 квартир, однако строительство было заморожено, а летом 2015 года застройщик подал документы на банкротство. В числе обманутых дольщиков оказались 122 человека.
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