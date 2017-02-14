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Йога: найти опору внутри себя

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йога

Йога улучшает гибкость и координацию, но еще больше влияет на гармонизацию внутреннего мира человека. В день открытых дверей "Пермская Федерация йоги" предложила пермякам принять участие в бесплатных мастер-классах от разных тренеров. В программе: начинающая, силовая, Нидра йога и Йогалатес.

Пермская федерация йоги открывает свои двери. Все любопытные, решившие заглянуть на огонёк, в течение одного дня смогут познакомиться с различными йогическими направлениям - от детско- семейной до Нидра- йоги.

За получасовое занятие можно, к примеру, узнать, что шея отвечает за накопление опыта. И соответственно, больная или зажатая шея- это первый враг в усвоении знаний.
Милана: "Я научилась делать всякие позы йоги, у меня разминаются мышцы, я уже давно разминаюсь. Тут можно заниматься в любом возрасте".

Ирина Никонова: "Я хожу сюда со своей дочкой, месяца 2 мы сюда ходим. Мне очень нравится, во- первых, потому что это время, проведённое со своим ребёнком. Это какие- то общие занятия, которые у нас происходят с ребёнком. Для пользы как тела, так и души. Потому что это не просто физические упражнения, это ещё и философия определённая жизненная".

йога
Наталья Шавшукова, тренер "Пермской федерации йоги": "По замыслу была тренировка, где дети занимаются вместе с родителями. Иногда приходят и бабушки, и дедушки, и папы, и мамы. И, братья, и сёстры. У нас получается тут такой семейный коллектив. Мы после тренировки садимся пить чай. Мы здесь занимаемся физкультурой, чтобы спинку встряхнуть. Чтобы дети ровную осанку приобрели".

Чтобы появилось равновесие, которое незаметным образом перетекает и в саму жизнь. Человек в такое непростое время может найти опору внутри себя.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 14.02.2017 в 17:19 в рубрике - Новости телеканалов

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