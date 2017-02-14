В пермских школах прошел День открытых дверей

Какие программы и по каким учебникам предстоит изучить первоклассникам, за какими партами они будут сидеть, и чем их будут кормить в столовой - обо всем этом и не только родителям будущих школьников рассказали на Дне открытых дверей. В гимназии № 5 школьные творческие коллективы подготовили целый спектакль для гостей. А в 42-й школе родителям предложили продегустировать меню школьной столовой.

Марина Лебедева, ответственная за питание в школе № 42 г. Перми: "Здесь у нас и жаркое, и сок, и огурчик, гребешок с повидлом - то что детки любят".

С 1 февраля школы города начали прием заявлений для поступления в первый класс. До 30 июня будет проходить прием для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля по 5 сентября - прием заявлений для детей, незарегистрированных на закрепленной за образовательным учреждением территории на свободные места в школах. Пока у родителей есть возможность рассмотреть различные варианты и выбрать для своего ребенка подходящий.

Александра Субботина, мама будущего первоклассника: "Самое главное, я считаю, что в этой школе приучают ребенка заниматься и саморазвиваться".