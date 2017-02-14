В Прикамье пришло потепление
Пермяков ждет теплая неделя - обещают синоптики. Температура воздуха в ближайшие дни будет на 1-3° выше нормы, а 20 февраля есть вероятность потепления до нуля. В начале недели небольшой снег, ветер до 12 м/с. 15 февраля умеренные снегопады продолжатся, но уже без ветра, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Похолодание ожидается 17 февраля, когда температура будет колебаться в пределах -15…-20°, по северу края до -25°.
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