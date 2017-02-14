Рейд «Опасный водитель» начался с погони
С погони за пьяным водителем начался рейд "Опасный водитель" в Свердловском районе Перми. Чтобы задержать лихача, сотрудникам ГИБДД потребовалось 10 минут. Алкотест показал, что мужчина был пьян. На водителя составили сразу 2 протокола: первый- за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и второй - за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку. Всего за трое суток в Пермском крае задержали 166 пьяных водителей.
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