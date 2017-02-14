Пермский школьник возглавил сборную России по физике
Пермский школьник возглавил сборную России по физике. 11-классник Василий Югов отправится на международную олимпиаду вместе с другими одаренными детьми. Учащийся пермской школы № 146 оказал лучший результат на сборах в МФТИ, проведенных для кандидатов в национальную сборную по физике. Юный пермяк набрал 134 балла, что на 17 баллов больше, чем у школьника, занявшего второе место. Таким образом Василий обеспечил себе участие в Азиатской олимпиаде по физике 2017 года.
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