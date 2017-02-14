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Туман привел к всплеску ДТП на трассе
На трассе "Пермь - Екатеринбург" из-за морозного тумана за 15 минут произошло 7 ДТП. По информации краевого МВД, причиной аварий стал густой туман, который образовался в условиях аномально холодной погоды. Пострадали два человека, повреждения получили 10 машин.
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