«Путешествие» на льдине закончилось благополучно

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Минувшей ночью двух рыбаков унесло на льдине. Сигнал о происшествии поступил в пермскую службу спасения. Люди оказались на расстоянии 30 метров от берега, и течение продолжало уносить их дальше. Спасатели выехали на место происшествия, однако к тому времени льдину прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на землю. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 14.02.2017 в 15:07 в рубрике - Новости телеканалов

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