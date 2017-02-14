«Путешествие» на льдине закончилось благополучно

Минувшей ночью двух рыбаков унесло на льдине. Сигнал о происшествии поступил в пермскую службу спасения. Люди оказались на расстоянии 30 метров от берега, и течение продолжало уносить их дальше. Спасатели выехали на место происшествия, однако к тому времени льдину прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на землю.