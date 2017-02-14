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«Путешествие» на льдине закончилось благополучно
Минувшей ночью двух рыбаков унесло на льдине. Сигнал о происшествии поступил в пермскую службу спасения. Люди оказались на расстоянии 30 метров от берега, и течение продолжало уносить их дальше. Спасатели выехали на место происшествия, однако к тому времени льдину прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на землю.
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