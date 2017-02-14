Шаман, чудь и мир духов: Игра «Человеколось» выходит 17 февраля
Создатели игры по мотивам коми-пермяцких мифов "Человеколось" назвали дату ее выпуска. По словам программиста Владимира Белецкого, это произойдет 17 февраля 2017 года. Пермяки работали над созданием игры с мая 2015 года, постоянно консультируясь с историками и краеведами. По задумке автора, аватар игрока - Шаман, который может видеть мир духов. Используя свой дар и хитрость, Человеколось должен преодолеть три слоя мироздания. Шаман не умеет прыгать или атаковать. Он может выбирать, в каком мире он может находиться в данный момент. Действие игры основано на легендах финно-угорских народов и происходит в загадочных землях пермской чуди. Если игра станет востребованной, она может появиться в версии для мобильных устройств.
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