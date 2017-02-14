Участников «Лыжни России» морозом не испугать

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2017" - уже 35-я по счету - прошла в Перми 11 февраля. Местом проведения гонки стал спорткомплекс "Пермские медведи". При этом столбик термометра на базе опустился до -32 градусов. Однако 6 000 участников такая температура не остановила. В зависимости от возраста и навыка пермяки могли выбрать одну из трех трасс: на 2017 метров, 3 км, 5 км. После массовых забегов победители получили призы и значки ГТО. Всех участников ждали угощения и развлекательная программа.

Анвар Нурисламов, организатор "Лыжни России-2017": "Пришли семьями, ученики школ. Мы сделали призы от наших спонсоров, наш забег получился веселым и красочным!".