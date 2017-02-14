В Перми увидели спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир…»
На сцене Пермского театра «У моста» прошел спектакль «Я, Владимир Высоцкий». Спектакль-концерт, поставленный некогда в Театре на Таганке, увидели впервые в Перми, хотя он колесит по стране уже 20 лет.
Не имея официальных званий, Владимир Высоцкий был поистине народным артистом, легендой. Но после смерти жизнь Высоцкого поросла множеством слухов и сплетен, выдуманных псевдодрузьями. Точки над «и» в своем спектакле «Я, Владимир Высоцкий» расставляет народный артист Валерий Золотухин.
Валерий Черняев, заслуженный артист России: "В 1976 году в Театре на Таганке ходила анкета, там было множество вопросов. На вопрос кто ваш друг, Высоцкий написал - Валерий Золотухин".
И только он мог так правдиво и чутко поставить спектакль о Владимире Высоцком. Музыкальная история создана в Театре на Таганке по мотивам книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведений самого Высоцкого. На сцене раскрывается романтическая сторона отношений легендарного поэта и его возлюбленной.
Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади- в Париже.
Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он - против самого себя. Двенадцать лет она его хранила, но так и не смогла спасти. Непростую историю любви русского артиста Владимира Высоцкого и французской актрисы Марины Влади на сцене рассказывают заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, который, кстати, пять лет работал с Высоцким в Театре на Таганке.
Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У моста»: "Он научился играть на гитаре под влиянием Высоцкого и многие роли они играли в параллель, были дублерами".
Со спектаклем - концертом «Я, Владимир Высоцкий» именитые актеры Любовь Чиркова и Валерий Черняев гастролируют уже более двадцати лет по России и за рубежом. Но в Перми постановка впервые.
Спектакль о Владимире Высоцком в Пермском театре «У моста» появился неслучайно, ведь его художественный руководитель Сергей Федотов давний поклонник известного артиста. Он даже поставил многие спектакли, вдохновляясь его творчеством.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Равнение на Победу: В Прикамье стартовал международный слет юных патриотов
В Прикамье расследуют дело о пропавшей девочке-цыганке
Пермскому краю нужны бренды
Приватизация жилья станет бессрочной
Глава региона продолжил кадровые перестановки
Полифония, или Искусство быть собой
«Равноденствие» штурмует общежития Перми
Что завещали Каменские?
Долги пермской сети «Виват» перевалили за 430 млн
Производители молока предупредили о возможном росте цен
Добавить комментарий: