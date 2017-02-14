В Перми увидели спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир…»

На сцене Пермского театра «У моста» прошел спектакль «Я, Владимир Высоцкий». Спектакль-концерт, поставленный некогда в Театре на Таганке, увидели впервые в Перми, хотя он колесит по стране уже 20 лет.

Не имея официальных званий, Владимир Высоцкий был поистине народным артистом, легендой. Но после смерти жизнь Высоцкого поросла множеством слухов и сплетен, выдуманных псевдодрузьями. Точки над «и» в своем спектакле «Я, Владимир Высоцкий» расставляет народный артист Валерий Золотухин.

Валерий Черняев, заслуженный артист России: "В 1976 году в Театре на Таганке ходила анкета, там было множество вопросов. На вопрос кто ваш друг, Высоцкий написал - Валерий Золотухин".

И только он мог так правдиво и чутко поставить спектакль о Владимире Высоцком. Музыкальная история создана в Театре на Таганке по мотивам книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведений самого Высоцкого. На сцене раскрывается романтическая сторона отношений легендарного поэта и его возлюбленной.

Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади- в Париже.

Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он - против самого себя. Двенадцать лет она его хранила, но так и не смогла спасти. Непростую историю любви русского артиста Владимира Высоцкого и французской актрисы Марины Влади на сцене рассказывают заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, который, кстати, пять лет работал с Высоцким в Театре на Таганке.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У моста»: "Он научился играть на гитаре под влиянием Высоцкого и многие роли они играли в параллель, были дублерами".

Со спектаклем - концертом «Я, Владимир Высоцкий» именитые актеры Любовь Чиркова и Валерий Черняев гастролируют уже более двадцати лет по России и за рубежом. Но в Перми постановка впервые.

Спектакль о Владимире Высоцком в Пермском театре «У моста» появился неслучайно, ведь его художественный руководитель Сергей Федотов давний поклонник известного артиста. Он даже поставил многие спектакли, вдохновляясь его творчеством.