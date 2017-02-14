Равнение на Победу: В Прикамье стартовал международный слет юных патриотов

В Усть-Качке стартовал международный слет юных патриотов. Масштабное мероприятие ежегодно проводится на базе Пермского кадетского корпуса Приволжского округа, носящего имя героя России Федора Кузьмина. Кто приехал на слет в этот раз, и какой девиз выбран главным?

Символичный момент - кадеты со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья, оказавшись в буквальном смысле под российским триколором, несмотря на разные шевроны, форму и язык - становятся единым коллективом!

Тему "единства" участники международного слета юных патриотов продолжили обсуждать на лекциях. Высказать свою точку зрения стремился каждый. Даже для представителей Китайской народной республики трудности перевода ушли на второй план после вопроса "Коллективизм или индивидуализм?"

Общение - не самая яркая, но от этого не менее важная часть слёта - ребят ждут полевые условия, практические занятия по огневой и тактической подготовке, основы службы спасения.

Раиса Кассина, министр образование и науки Пермского края: "Это не рядовое событие. Это такое понимание, насколько сильна наша страна, насколько правильные ребята, которые заточены на то, чтобы сохранить нашу Россию единой и неделимой".

Занятия с юными патриотами проведут представители силовых структур: кинологи, специалисты учебного центра, авиаотряда специального назначения.

Андрей Клинцевич, начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

"В Приволжском федеральном округе такого масштаба кадетских мероприятий не проводится. Оно самое крупное, самое масштабное. В России, возможно, чего-то подобного в таком масштабе не проходит".

Из года в год площадкой для проведения слёта юных патриотов становится Пермский кадетский корпус ПФО имени героя России Федора Кузьмина. В этот раз мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Конечно, здесь многие придерживаются фразы "один за всех и все за одного", но состязания никто не отменял.

Впереди у ребят ещё неделя, чтобы показать себя. Кадетов ждет первое серьезное испытание - марш-бросок 12,5 км - это расстояние предстоит преодолеть, чтобы потом разбить палаточный лагерь.