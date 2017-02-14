В Прикамье расследуют дело о пропавшей девочке-цыганке

В Следственном комитете Пермского края сообщили о том, что завели уголовное дело в связи с историей о сбежавшей цыганке - статья «изнасилование несовершеннолетней». Как ранее сообщали журналисты из Удмуртии, 14-летнюю девочку продали из ижевского табора в пермский. И уже здесь она бежала, попала в приют, но ушла отсюда. Где она сейчас, никому неизвестно. Но в связи с тем, что дело получило широкую огласку, было возбуждено уголовное дело. Цыганку объявили в федеральный розыск. Следственные действия ведутся в таборе, где жила девушка.

Андрей Олин, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю: "По данному факту нашими следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом а части 3 статьи 132 УК РФ - это «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Сейчас следователи проводят все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления".