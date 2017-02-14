Приватизация жилья станет бессрочной

В среду Совет Федерации рассмотрит законопроект о бессрочной приватизации жилья в России. Дума его уже приняла. Если поддержат и коллеги из Верхней палаты, дело останется за президентом. Проект может стать реальностью уже совсем скоро. Почему он так важен для тех, кто сейчас ждет переселения из ветхого и аварийного жилья?

Для того чтобы растопить печь в своей муниципальной квартире в самом центре Перми, Зоя Степановна дрова собирает со всего квартала. Переехать отсюда она мечтает сколько себя помнит, именно поэтому дело до приватизации так и не дошло.

Зоя Столярова: "Все такое гнилое - тут уже все кругом проваливается и проваливается. Так стоит ли приватизировать? Я думаю, что нет".

Срок бесплатной приватизации жилья в России заканчивается 1 марта 2017 года. Но Государственная дума уже поддержала закон, по которому приватизация становится фактически бессрочной. Так что и Зоя Столярова, возможно, когда-нибудь получит свой шанс стать полноценным собственником недвижимости, стоит только дождаться очереди на расселение.

Сегодня на улучшение жилищных условий за счет муниципального жилья только в Перми рассчитывают 14,5 тысяч семей. Еще примерно столько же предстоит расселить по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья. Но скорость реализации этих программ такова, что до переезда можно и не дожить.

Статистика показывает, что за последние несколько лет приватизация жилья уменьшилась в несколько раз. Все потому что приватизировать по большей части стало нечего, в Перми муниципальной недвижимости осталось не более 2,5 процентов. Впрочем, сама процедура здесь уже отработана и не вызывает никаких сложностей.

Светлана Лыкова, начальник отдела Индустриального района г. Перми управления Росреестра по Пермскому краю: "Администрация проверяет пакет, то, что необходимо предоставить, они этот список называют и заключают договор безвозмездной передачи с гражданами".

Здесь главное помнить, что вместе с правом приходит и обязанность. Уже сейчас социальный найм оказывается дешевле всех взносов за собственность.

Станислав Шестаков, юрист: "Вы несете ответственность за капитальный ремонт, соответственно, и взносы вносите за капитальный ремонт, оплачиваете налоги".

С другой стороны при социальном найме нет возможности продать, передать или завещать недвижимость. Да и собственник в последнее время призывает к порядку.

Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений администрации г. Перми: "Наниматель, проживая в жилом помещении, обязан производить текущий ремонт этого помещения, приводить его в порядок, содержать в надлежащем состоянии, надлежащем качестве. Соответственно клеить обои, прибирать, красить, белить - это задача нанимателя.

Вот и Зоя Степановна свой муниципальный дом подкрашивает самостоятельно, в тайне надеясь все-таки когда-нибудь получить собственные квадратные метры.