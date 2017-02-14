Пермскому краю нужны бренды
Разработка бренда столицы Прикамья – с такой идеей выступили депутаты городской думы на форуме «Медиадром». Главная тема - брендинг территории, одна из составляющих которого - запоминающиеся символы. С их помощью, по мнению собравшихся общественников, ученых, практиков и политиков, в регион можно будет привлечь туристов, инвесторов, а с ними и их деньги. Первые выводы уже есть - Юрий Уткин предложил экспертам и специалистам мэрии разработать городскую программу продвижения, которая включала бы весь спектр действий.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы стоим на пороге 300-летия города Перми, которое будет отмечаться в 2023 году. И, конечно, мало того, что сделать генеральную уборку в городе, но надо, наверно, подумать о том, а что из себя будет представлять, не нашими глазами, а глазами наших гостей, которые наверняка приедут на этот серьезный юбилей, из себя город Пермь".
Пермь - это самый яркий пример. Но есть и другие, форум краевой. Жители деревни Верхняя Чермода Осинского района собирают деньги на восстановление пожарного пруда. Будет, говорят, и местом отдыха и брендом. Еще несколько предложений - развивать Усолье град как Петербургу брат, есть такая поговорка. Или Кудымкар - как родину уникальной коми-пермяцкой кухни.
Дмитрий Сазонов, депутат государственной думы РФ: "Особенности нужно искать во всех направлениях, не только в культуре, даже в той же кулинарии, в спортивных мероприятиях, нужно создавать бренды, именно проектами, то есть создаются проекты, которые привлекают к себе людей, туристов".
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