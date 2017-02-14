Интересные факты о радио
Первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России - русский физик Александр Попов. Она содержала всего 2 слова: "Генрих Герц".
Слово "хакер" появилось благодаря радио. Так называли людей, которые были известны взламыванием паролей на секретных радиостанциях.
Первым в мире политическим событием, информация о котором была передана по радио, стала Октябрьская революция 1917 года.
Основа надежного радиошифра - редкие языки. В начале XX века американцы использовали в качестве радистов представителей различных племен индейцев. Людям, не знакомым с этими редкими языками, расшифровать радиограмму было крайне сложно.
73% людей предпочитают слушать радио в автомобиле. 46% людей слушают радио на кухне. У 23% американцев приёмник стоит и в ванной комнате.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Глава региона продолжил кадровые перестановки
Полифония, или Искусство быть собой
«Равноденствие» штурмует общежития Перми
Что завещали Каменские?
Долги пермской сети «Виват» перевалили за 430 млн
Производители молока предупредили о возможном росте цен
Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?
В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»
Прокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателей
Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?
Добавить комментарий: