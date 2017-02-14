Интересные факты о радио

Первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России - русский физик Александр Попов. Она содержала всего 2 слова: "Генрих Герц".

Слово "хакер" появилось благодаря радио. Так называли людей, которые были известны взламыванием паролей на секретных радиостанциях.

Первым в мире политическим событием, информация о котором была передана по радио, стала Октябрьская революция 1917 года.

Основа надежного радиошифра - редкие языки. В начале XX века американцы использовали в качестве радистов представителей различных племен индейцев. Людям, не знакомым с этими редкими языками, расшифровать радиограмму было крайне сложно.

73% людей предпочитают слушать радио в автомобиле. 46% людей слушают радио на кухне. У 23% американцев приёмник стоит и в ванной комнате.