Глава региона продолжил кадровые перестановки

Глава региона Максим Решетников продолжил кадровые перестановки в правительстве Пермского края. Согласно его указам с 14 февраля на пост заместителя председателя правительства Пермского края заступает Ольга Антипина, а министром финансов становится Елена Чугарина. Первая - хорошо известна в Пермском крае. Ольга Антипина занимается бюджетными финансами с 1996 года и до последнего времени возглавляла профильное министерство. Теперь в сфере ее ответственности будут также вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, управления имуществом и земельными отношениями.

Елена Чугарина также уроженка Перми и долгое время проработала здесь на муниципальных должностях. До последнего времени трудилась в Москве в команде Максима Решетникова, в качестве заместителя руководителя столичного Департамента экономической политики и развития.