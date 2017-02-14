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Приватизация жилья станет бессрочной →

Глава региона продолжил кадровые перестановки

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Антипина

Глава региона Максим Решетников продолжил кадровые перестановки в правительстве Пермского края. Согласно его указам с  14 февраля на пост заместителя председателя правительства Пермского края заступает Ольга Антипина, а министром финансов становится Елена Чугарина. Первая - хорошо известна в Пермском крае. Ольга Антипина занимается бюджетными финансами с 1996 года и до последнего времени возглавляла профильное министерство. Теперь в сфере ее ответственности будут также вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, управления имуществом и земельными отношениями.

Чугарина

Елена Чугарина также уроженка Перми и долгое время проработала здесь на муниципальных должностях. До последнего времени трудилась в Москве в команде Максима Решетникова, в качестве заместителя руководителя столичного Департамента экономической политики и развития.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 14.02.2017 в 09:23 в рубрике - Новости телеканалов

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← Полифония, или Искусство быть собой

Приватизация жилья станет бессрочной →

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