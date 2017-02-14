Глава региона продолжил кадровые перестановки
Глава региона Максим Решетников продолжил кадровые перестановки в правительстве Пермского края. Согласно его указам с 14 февраля на пост заместителя председателя правительства Пермского края заступает Ольга Антипина, а министром финансов становится Елена Чугарина. Первая - хорошо известна в Пермском крае. Ольга Антипина занимается бюджетными финансами с 1996 года и до последнего времени возглавляла профильное министерство. Теперь в сфере ее ответственности будут также вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, управления имуществом и земельными отношениями.
Елена Чугарина также уроженка Перми и долгое время проработала здесь на муниципальных должностях. До последнего времени трудилась в Москве в команде Максима Решетникова, в качестве заместителя руководителя столичного Департамента экономической политики и развития.
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