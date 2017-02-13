Полифония, или Искусство быть собой

В галерее 25/17 открылась выставка известного пермского живописца и графика Анатолия Френкеля и его учеников.

Пейзажи, натюрморты, портреты и даже некое подобие плакатной живописи. Все эти жанры представлены на выставке учеников Анатолия Френкеля.

Несмотря на то, что сам мастер работает исключительно с абстракцией, ученикам свою точку зрения он никогда не навязывает. И часто результат такого бережного отношения получается очень неожиданный. Ученики Френкеля в своих работах раскрываются совершенно неожиданно.



Глядя на эти работы, определить автора достаточно сложно. Бывший военный, бухгалтер, работник нефтяной отрасли, рабочий на заводе - вот профессии художников, чьи работы представлены на этой экспозиции. В основном творчеством они занимаются в свободное от работы время, но с большим желанием.

Марина Фельдблюм, директор галереи 25/17: "Писать в стол всегда очень тяжело, и каждый творец хочет свое творение явить, каждый из нас частица бога, каждый из нас творец, каждому из нас присуще стремление что-то сделать".

Выделяются на общем радостном фоне, безусловно, работы самого автора. На выставку своих учеников он попытался подобрать картины, которые бы контрастировали по жанру, цвету и технике исполнения.

Анатолий Френкель, член Союза художников России: "Ну вот например работа абстракция для марта. Ну ассоциация такая с весной - это уже распутица, грязь, но есть надежда на улучшение погоды".

Надежда чувствуется и в работах учеников. Ведь каждый из этих авторов живописью занимается по своей причине. Но в любом случае это способ выражения своего внутреннего состояния, чего так нахватает современному человеку.