«Равноденствие» штурмует общежития Перми

Творческое объединение "Равноденствие" продолжает штурмовать общежития Перми! "Захватчики" вооружились песнями, стихами и гитарами . На этот раз квартирник прошел в общежитии классического университета.

У Надежды Елизаровны - консьержки второго общежития Пермского классического университета - к студентам претензий нет. Она с удовольствием слушала песни, которые ребята исполнили под гитару.

Музыкальный квартирник в общежитии устроило творческое объединение "Равноденствие" - это активные ребята , которые исполняют, любят и продвигают авторскую песню и литературу малых форм в Перми. Регулярно они устраивают фестивали, концерты, пикники по-бардовски, литературно-музыкальную игру "Кастрюлька". Общажный абордаж - это новый проект "Равноденствия".

Татьяна Пронько, руководитель творческого объединения "Равноденствие": "В общежитиях не так часто проводят какие-то мероприятия, все равно ребятам в своем здании спустится и послушать - возможно сейчас они заинтересуются и будут приходить на наши мероприятия".

Как, например, Арина Максимова - девушка старается не пропускать ни одного мероприятия. Арина учится в Пермском колледже искусства и культуры, но с удовольствием приехала в общежитие классического университета на квартирник.

Арина Максимова: "Мне уютно, мне комфортно, я привела вот половину курса сюда, одному сказала, второму".

В стенах общежития прозвучали песни группм "Сплин", "Белая гвардия", "Пятница", композиции Веры Вотинцевой.

Творческое объединение "Равноденствие" продолжит штурмовать студенческие общежития , а с 24 по 26 марта в студклубе ПГНИУ проведет большой фестиваль авторской песни и литературы малых форм.