Что завещали Каменские?
Известный пермский краевед Владимир Гладышев пишет книгу об истории династии Каменских. Его заинтересовали завещания, за ними краевед обратился в архив Пермского края. Специалисты архива обнаружили их в фондах и выяснили, что ранее к этим документам никто не обращался. Завещания написаны от руки. Сейчас их изучают специалисты, поэтому подробности содержания мы узнаем позже.
Каменские - династия купцов-промышленников. Основателями были крепостные из деревни Данилиха - Федор и Григорий Каменские. Свою деятельность они начинали с извоза в 30-е годы 19 века. Им удалось выкупиться из крепостной зависимости. В 1865 году начало дейстовать пароходство братьев Каменских, спустя шесть лет заработал торговый дом пароходства и транспортировки грузов. А через три года они построили литейно-механический завод для ремонта и строительства пароходов. Доходы от своего дела Каменские активно жертововали на благотворительность.
Владимир Радыгин, главный археограф научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края: "Главный посыл документа в том, чтобы после смерти потомки не перессорились. Но в итоге компанию поделили".
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