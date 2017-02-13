Что завещали Каменские?

Известный пермский краевед Владимир Гладышев пишет книгу об истории династии Каменских. Его заинтересовали завещания, за ними краевед обратился в архив Пермского края. Специалисты архива обнаружили их в фондах и выяснили, что ранее к этим документам никто не обращался. Завещания написаны от руки. Сейчас их изучают специалисты, поэтому подробности содержания мы узнаем позже.

Каменские - династия купцов-промышленников. Основателями были крепостные из деревни Данилиха - Федор и Григорий Каменские. Свою деятельность они начинали с извоза в 30-е годы 19 века. Им удалось выкупиться из крепостной зависимости. В 1865 году начало дейстовать пароходство братьев Каменских, спустя шесть лет заработал торговый дом пароходства и транспортировки грузов. А через три года они построили литейно-механический завод для ремонта и строительства пароходов. Доходы от своего дела Каменские активно жертововали на благотворительность.

Владимир Радыгин, главный археограф научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края: "Главный посыл документа в том, чтобы после смерти потомки не перессорились. Но в итоге компанию поделили".