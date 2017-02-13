Долги пермской сети «Виват» перевалили за 430 млн

Сумма требований контрагентов пермской сети "Виват" достигла 436 млн рублей. Один из последних крупных исков подан в Арбитражный суд Пермского края 6 февраля компанией "Микоян-Пермь". Заявитель указывает, что "Виват-Трейд" задолжал ООО по договору поставки 9,8 млн рублей. В минувшие выходные не работали более 20 магазинов торговой сети из числа указанных на сайте ГК "Норман-Виват". В опубликованном на официальном ресурсе списке отсутствуют магазины, уже прекратившие работу ранее, с 23 января.

По данным Пермьстата, в январе билеты в театр в Пермском крае подорожали на 15,8%.

Примерно на столько же увеличилась стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе. Среди менее подорожавших услуг - оклейка стен обоями, облицовка кафельной плиткой, курс обучения вождению автомобиля, посещение детского ясли-сада, ксерокопирование, услуги бань и душевых, а также ремонт брюк.

С начала года численность трудоустроенных службой занятости составила 650 человек, сообщили в Центре занятости населения города. На сегодняшний день количество вакансий в два раза превышает число ищущих работу. Наиболее востребованными остаются рабочие профессии - половина от предложенных вакансий.

Завершился аукцион на право строительства второй очереди Восточного обхода. Победителем стала пермская строительно-коммерческая фирма "АТМ", взявшаяся выполнить работы за 724 миллиона рублей Подрядчику предстоит удлинить существующий участок дороги на 5,3 километра, построить многоуровневую развязку на пересечении с дорогой Пермь - Жебреи и установить наружное освещение.