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Производители молока предупредили о возможном росте цен

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Производители предупредили о возможном росте цен на молочную продукцию. Опасения "Союзмолока" вызваны ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов с заболеваниями животных. "Союзмолоко" предупредил в письме министра сельского хозяйства Александра Ткачева, просил изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, которое присваивает регионам статусы по заразным болезням животных. В связи с этим устанавливаются правила перевозки товаров, ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов РФ, в том числе на лидирующие по объемам производства. Регионы, в которых обнаружены болезни, должны пастеризовать вывозимое молоко, но по факту это означает полную остановку поставок сырого молока, так как у большинства производителей нет необходимого оборудования. В связи с этим производители молочной продукции заявляют о риске перебоев с поставками и возможном повышении цен на молочную продукцию. Кроме того, они сообщают о значительных убытках производителей молока.

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 13.02.2017 в 16:34 в рубрике - Новости телеканалов

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