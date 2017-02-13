В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»
Человекоподобный робот, прибор для рисования железными опилками, световой будильник - это все изобрели обычные школьники. Презентация проекта состоялась в стенах классического университета. Среди участников - ребята из Удмуртской республики, Якутии, Самарской и Тюменской областей.
В классическом университете проходит финал конкурса "Университетский старт". В нем принимают участие школьники не только из Пермского края, но и других территорий страны. За этой дверью презентуют свои проекты финалисты конкурса в области информатики.
Человекоподобного робота создал Паша Сомкин - школьник из Якутии. Его механический подопечный программирован как настоящий спортсмен - умеет отжиматься, стоять на голове и даже владеет основами каратэ.
В этом году "Университетский старт" проходит в третий раз, среди участников - школьники из Удмуртской республики, Якутии, Самарской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского и Пермского края, а также Луганска. Участники презентуют свои проекты в трех номинациях: физика, математика и информатика.
Динара Гагарина, доцент кафедры Информационных технологий ПГНИУ: "Его организует физмат. Конкурс проводится в два тура, поскольку много человек, в три секции: физика, математика и информатика".
Одним из самых интересных проектов в секции физики стала работа Анастасии Нелюбиной. Ученица первого лицея из города Лысьвы изобрела прибор для рисования железными опилками.
Еще одно приспособление - световой будильник - действует по принципу рассвета - в заданное время на окне загораются светодиодные лампочки, после чего звучит мелодия.
Борис Белослудцев, ученик школы №55 г. Перми: "Динамик, блютус-модуль".
Победители проекта получат ценные призы от компьютерной школы при пермском классическом университете .
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