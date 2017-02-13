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← Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?

Прокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателей

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Антипов

В прокуратуре Пермского края подведены итоги работы за 2016 год. В сфере ЖКХ было выявлено почти четыре тысячи нарушений, возбуждено двадцать восемь уголовных дел. Помимо проблем в ЖКХ, затронуты темы коррупции и несвоевременной выплаты затрат. Если говорить о защите трудовых прав граждан, из-за прокурорского вмешательства была погашена задолженность по заработной плате в размере 515 миллионов рублей, если сравнивать с 2015 годом, это почти в два раза больше.
Вадим Антипов, прокурор Пермского края: "Конечно, активно мы применяли, не побоюсь этого слова, репрессивные меры в отношении нерадивых работодателей. В прошлом году только по материалам прокурорских проверок было возбуждено и расследовано тридцать три уголовных дела, а в пятнадцатом году, например, было только десять".

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 13.02.2017 в 14:00 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?

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