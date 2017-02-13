Прокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателей
В прокуратуре Пермского края подведены итоги работы за 2016 год. В сфере ЖКХ было выявлено почти четыре тысячи нарушений, возбуждено двадцать восемь уголовных дел. Помимо проблем в ЖКХ, затронуты темы коррупции и несвоевременной выплаты затрат. Если говорить о защите трудовых прав граждан, из-за прокурорского вмешательства была погашена задолженность по заработной плате в размере 515 миллионов рублей, если сравнивать с 2015 годом, это почти в два раза больше.
Вадим Антипов, прокурор Пермского края: "Конечно, активно мы применяли, не побоюсь этого слова, репрессивные меры в отношении нерадивых работодателей. В прошлом году только по материалам прокурорских проверок было возбуждено и расследовано тридцать три уголовных дела, а в пятнадцатом году, например, было только десять".
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