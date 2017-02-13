Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?

В региональном штабе общероссийского народного фронта обсудили изменения финансирования в системе образования. Поводом для встречи учителей с экспертами и руководителями минобра стали жалобы педагогов на значительное снижение зарплаты в январе - на 2-6 тысяч. Эту ситуацию решили рассмотреть в связи со снижением нормативов подушевого финансирования в школах региона на 6,4%. Впрочем, как заявила замминистра образования Ольга Шабурова, это не могло стать причиной урезания зарплаты. В своем докладе она отметила, что изменилась только система расчётов: сейчас исходят из реальной наполняемости классов - по факту это 25-30 человек; в то время как раньше учитывали показатель 23,4. Учителя новую формулу пока не оценили - прежде всего потому, что она сложна для понимания.

Виктор Самосушев, учитель МБОУ «СОШ №136» г.Перми: «Если будет, как здесь- человек- финансист на своём финансовом языке, а не на простом, понятном для обывателя языке, рассказал - трудно будет понять. Некоторые моменты не ясны. Я, например, не всё понял. Тут вроде бы и объясняли, почему снижена ставка подушевого финансирования, но тогда не видно связи, каким образом возрастет заработная плата, если за одного ученика стали платить меньше".

Возможной причиной снижения зарплаты эксперты назвали то, что муниципалитеты вовремя не распределили краевые деньги. Также на заседании озвучили итоги федерального мониторинга, а также результаты опроса пермских педагогов. Эту работу решили продолжить в ближайшие полгода.

Елена Шлыкова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: «Мы видим - для того, чтобы достичь того уровня зарплаты, о которой отчитывается Пермский край, учитель должен работать 40 часов в неделю. Вопрос будет на постоянном контроле. Проанализируем, какова доля педагогов, которые получают достойную заработную плату. И попросим директоров провести разъяснительную работу в учреждениях, чтобы ситуацию с заработной платой сделать абсолютно прозрачной".