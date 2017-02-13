Осторожно: мошенники на сайте объявлений

В полиции просят откликнуться пострадавших от рук интернет-мошенников. Осенью прошлого года оперативники задержали в Перми четырех аферистов из Челябинской области. По данным следствия, преступники размещали на популярном сайте объявлений информацию о продаже дорогостоящих иномарок по заниженной цене. Злоумышленники убеждали, что на автомобиль, который приглянулся клиенту, выстроилась очередь, они предлагали снять объявление с сайта, но взамен просили перечислить деньги на счет в качестве предоплаты. Естественно, потом "продавцы" пропадали. У правоохранителей есть уверенность в том, что обманутых людей очень много. И другие аферисты могут действовать так же до сих пор.

Юрий Пепеляев, начальник ОУР УМВД России по г. Перми: "В поведении продавца вас должны насторожить следующие моменты: продавец проживает на территории другого города, для встречи с ним с целью приобретения какого-либо товара вам необходимо совершить длительную поездку".