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Сцена на колесах: На линию вышел «Театральный» трамвай

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театральный трамвай

От остановки Борчанинова до Висима и обратно отправился в рейс необычный трамвай. Теперь один из вагонов 11-го маршрута украшен в честь 90-летнего юбилея Пермского Театра-Театра, а салон и вовсе периодически превращается в сцену – пассажиров развлекают артисты. Праздничный концерт и даже конкурсы на ходу посмотрел наш корреспондент.

На остановке Борчанинова особенно шумно и многолюдно. Весёлую толпу осторожно разглядывали пассажиры. Алина Бычковская с удовольствием представила свою команду.

Алина Бычковская: "Это пришла сюда стажёрская группа Театра-Театра, мы работаем в театре всего полгода, но уже полны энтузиазма!".

Театр-Театр отмечает 90-летие: в честь этого события на линию вышел красочно оформленный вагон, а особую атмосферу создали начинающие артисты. Для работы в пермском театре ребята приехали из разных городов России и таким быстрым способом решили познакомиться с пермяками.

Сегодня салон трамвая превратился в театральные подмостки. Здесь читали стихи, пели, задавали вопросы своему зрителю. Пассажиры, быстро оправившись от удивления, во всем активно участвовали.

театр

С пассажирами необычного трамвая артисты поделились как хорошим настроением, так и интересными фактами - к примеру, в 1927 году театр носил весёлое название ТРАМ (театр рабочей молодёжи). Продемонстрировать знания могли и пермяки.

- А вот кто-нибудь знает, что Марк Захаров, художественный руководитель московского театра Ленком, работал в Перми в Театре-Театре? Знаете?

- Да.

- Значит, Вам приз!

Как призналась Ольга Калинина, этот вагон дожидалась специально - в Театре-Театре служит её внучка Анна Меньшикова, потому к артистам отношение особое.

Ольга Калинина: "Я считаю, это хорошая пропаганда, чтобы люди ходили в театр".

И в театре, и в Горэлектротрансе убеждены - трамваи и театр имеют много общего, хотя бы мистическую и романтичную атмосферу.

театр-театр

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "Думаем и салон оформить тематически. Решаем, что и как, но хочется, чтобы особенных трамваев  было в городе больше".

«Театральный трамвай» проследовал от остановки Борчанинова до «Висима» и в обратном направлении. В планах - еще несколько концертов, которые делают театр в буквальном смысле ближе к народу.

 

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.02.2017 в 11:49 в рубрике - Новости телеканалов

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