На пожаре в Кукуштане погибли две женщины
Сильный пожар случился в Кукуштане. Пламя полностью уничтожило деревянный дом. На пепелище обнаружили тела двух пожилых женщин. Как выяснилось, они просто не могли спастись, так как на окнах были решетки. Только с начала года в Прикамье в огне уже погибли 27 человек, 23 получили травмы. С места ЧП репортаж нашего корреспондента.
Пожар произошел в деревянном доме на одной из улиц Кукуштана. Все происходило ночью, поэтому соседи не сразу обратили внимание, что дом горит. Пожар был очень сильный. Как рассказали в пожарной части, на момент прибытия было открытое горение, площадь пожара составляла 50 квадратных метров. На окнах были установлены решетки, что осложняло доступ в дом. Уже после того, как удалось справиться с огнем, обнаружили в доме тела двух погибших женщин, которые не смогли выбраться наружу.
Сергей Гордеев, начальник пожарной части №50 отряда №6 противопожарной службы Пермского края: "Пытались проверить дом на наличие людей. Так как, со слов соседей, в доме могли находиться две женщины. После локализации были обнаружены тела. Причина – не могли выйти".
Одной из предварительных возможных причин называют печное отопление. Возможно, перекал печки или что-то еще. Параллельно в Следственном комитете начали свою проверку, потому что обнаружены тела двух погибших. Соответственно сейчас доследственная проверка будет выяснять, был ли криминал в этой смерти или нет. Пожарные просят всех жителей частного сектора быть внимательнее в морозы, чтобы все не закончилось так же, как в Кукуштане.
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