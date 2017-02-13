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Пермская школа взяла в штат робота

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промобот

Пермской школе №16 с инженерным уклоном в торжественной обстановке подарили робота. Уже заявлено, что промобота возьмут в штат образовательного учреждения на должность дежурного администратора. Он будет следить за порядком и беседовать с учениками.

Для семиклассника Вячеслава Смирнова изготовить любую декоративную фигуру на токарном станке уже не представляет никакого труда. А ведь это только начало практической подготовки в Пермской инженерной школе №16.

Вячеслав Смирнов, ученик школы №16 г. Перми: "Это в жизни пригодится, для того чтобы мне что-то делать из фанеры, из дерева, из металла".

На 45-летний юбилей собираются выпускники разных лет. Школа изначально была построена при поддержке завода «Искра», и взаимовыгодное сотрудничество продолжается до сих пор. Предприятие помогает организовать полноценное производственное обучение и ждет у себя на работу выпускников. А на юбилей вручает особый подарок.

- Все, что нужно, инновационное происходило, вот для этого и нужен такой уникальный подарок.

Искра

На сцене уже знакомый пермякам робот, но наука не стоит на месте - у промобота появляются новые возможности.

Промобот в подарок завод «Искра» получил в этом году как победитель конкурса новогоднего оформления. Оригинальный приз учредил глава Перми Дмитрий Самойлов. За победу здесь боролись сразу 92 предприятия. Смотр, организованный городскими властями, с каждым годом приобретает все большую популярность на радость жителям Перми.

Галина Попова, и.о. заместителя главы администрации г. Перми: "С каждым годом эти интересные ходы, как украшать себя предприятиям - это световая подсветка - она создает новогоднее оформление, предчувствие какой-то сказки, которая у всех у нас с детства все равно осталась".

А в инженерной школе для промобота тут же нашлось применение, хотя исходную программу, похоже, все же придется немного подправить.

Валентина Филиппович, директор школы №16 г. Перми: "Я беру его в штатное расписание, в первую очередь он поработает дежурным администратором и познакомится со всеми жителями школьного дома, а потом перейдет в кабинет робототехники и будет главным роботом".

Промобот для настоящего инженера - это только пример, опираясь на который можно сделать что-то свое. Благо оборудование в инженерной школе позволяет, и первая деталь для нового робота уже готова.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника, Образование

Опубликовано: 13.02.2017 в 10:39 в рубрике - Новости телеканалов

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