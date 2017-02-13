«Учитель года»: признание коллег и полмиллиона в придачу
Первое место городского этапа конкурса «Учитель года – 2017» завоевала историк и обществовед 22-й школы, выпускница классического университета Мария Мехоношина. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Перми. В итоговом испытании педагог представила проект мобильного приложения для знакомства с историей столицы Прикамья. В номинации Лучший воспитатель победу одержала Ирина Некрасова, педагог детского сада № 287. Оба молодых преподавателя получили подарки и премию в 500 тысяч рублей из рук главы города Дмитрия Самойлова. Кроме того, командой профессионалов жюри выбрало коллектив 47-й школы под руководством директора Оксаны Казаковой. На конкурс в этом году поступило 190 заявок, в числе испытаний традиционно - открытые уроки и полуторачасовой экспромт на произвольную тему.
Мария Мехоношина, победитель конкурса «Учитель года - 2017» по г. Перми: "Если честно, я не ожидала победы, мне очень хотелось показать себя, на что я способна, но о победе я даже не могла мечтать, поэтому сегодняшний результат для меня неожиданный, но очень приятный".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Денег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиков
Басаргин возглавил Ространснадзор
«Лыжня России»: Старт близко
Общажный абордаж!
Школьница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевика
Все грани личности Сары Бернар
Туристический рынок терпит кризис?
Как сэкономить на «коммуналке»?
Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб
Бессмертное имя танкиста
Добавить комментарий: