«Учитель года»: признание коллег и полмиллиона в придачу

Первое место городского этапа конкурса «Учитель года – 2017» завоевала историк и обществовед 22-й школы, выпускница классического университета Мария Мехоношина. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Перми. В итоговом испытании педагог представила проект мобильного приложения для знакомства с историей столицы Прикамья. В номинации Лучший воспитатель победу одержала Ирина Некрасова, педагог детского сада № 287. Оба молодых преподавателя получили подарки и премию в 500 тысяч рублей из рук главы города Дмитрия Самойлова. Кроме того, командой профессионалов жюри выбрало коллектив 47-й школы под руководством директора Оксаны Казаковой. На конкурс в этом году поступило 190 заявок, в числе испытаний традиционно - открытые уроки и полуторачасовой экспромт на произвольную тему.

Мария Мехоношина, победитель конкурса «Учитель года - 2017» по г. Перми: "Если честно, я не ожидала победы, мне очень хотелось показать себя, на что я способна, но о победе я даже не могла мечтать, поэтому сегодняшний результат для меня неожиданный, но очень приятный".