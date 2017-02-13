Денег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиков
Ленинский районный суд вынес вердикт. Решения ждали все обманутые дольщики Прикамья. У них теплилась надежда, что деньги, которые они были вынуждены переплатить, чтобы достроить свои квартиры уже за свой счет, могут вернуться им в виде федеральной дотации. Но нет. Средства им положены, но только в ипотеку под проценты. Как можно пострадать при строительстве жилья дважды, а то и трижды?
Светлана Третьиных, собственник квартиры: "Эту квартиру мы ждали больше 11 лет".
Светлана Третьиных в своей однокомнатной квартире не спешит распаковывать чемоданы. Официально эти 40 квадратных метров ей еще не принадлежат. И это несмотря на то, что за нее еще в 2006 году она заплатила полную стоимость.
Светлана Третьиных, собственник квартиры: "1 миллион 200 тысяч, я еще доплачиваю 880 тысяч".
После возведения четырех блок-секций этого жилого дома из семи запланированных в марте 2010 года работы на объекте были полностью прекращены. В декабре 2012 года было принято решение создать жилищно-строительный кооператив. Первую секцию - 11 тысяч квадратных метров - сдали в 2014-м, остальное уже в сентябре 2016-го.
Несмотря на то, что один из самых известных долгостроев по улице Адмирала Ушакова, 21 сдан и введен в эксплуатацию, люди сюда заезжать не спешат. Ведь для того, чтобы стать собственниками жилья, нужно еще доплатить. Поэтому здесь на каждой двери висит объявление о продаже.
В Пермском крае на сегодня из 300 строящихся объектов проблемными на настоящий момент признаны 5% или 15 домов. Обманутых дольщиков уже почти 500 человек. И это - только официальные данные.
"Те, кто не дождался, уже все на кладбище".
Это еще один исторический «долгострой» прямо в центре Перми. В 2005 году жильцы должны были въехать в первую секцию дома по улице Николая Островского 30, но стройка затянулась на 15 лет. Сейчас многоэтажку частично достроили силами жильцов. Но лифт не ходит, а в подъезде бетонные стены.
Тина Саркисова, владелец квартиры: "В квартире все так же было, стены бетонные и отпадывало все".
Механизм «достройки» этих проблемных домов - создание жилищно-строительного кооператива. В 2012 году из федерального бюджета на эти цели выделяется 1 миллиард рублей и создается реестр подобных объектов. То есть часть денег, которые люди потратили на достройку своих квартир, им должны вернуть.
Максим Цопин, представитель ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: "По сути, этот документ имеется, а по факту это никак нигде не действует".
Доверительным оператором в случае с домом по улице Адмирала Ушакова выступило Пермское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию. Но вместо положенной компенсации людям предложили взять ипотеку, чтобы достраивать свои квартиры.
Елена Блохина, представитель ПАИЖК: "У ПАИЖК на сегодняшний день отсутствуют свободные денежные средства".
Уже в рамках судебного разбирательства, которое длилось несколько недель, дольщики Ушакова, 21 и представители ПАИЖК выясняли, будет ли «доплата» за квартиры. В итоге дольщикам отказали.
Наталья Подгайная, судья Ленинского районного суда г. Перми: "В удовлетворении исковых требований отказать".
Это решение они будут обжаловать уже в краевом суде. В ближайшее время появится кассационная жалоба. Пока же получается, что Светлана Третьиных за свою однокомнатную квартиру в новом доме заплатила дважды.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Басаргин возглавил Ространснадзор
«Лыжня России»: Старт близко
Общажный абордаж!
Школьница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевика
Все грани личности Сары Бернар
Туристический рынок терпит кризис?
Как сэкономить на «коммуналке»?
Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб
Бессмертное имя танкиста
Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Заксобрании
Добавить комментарий: