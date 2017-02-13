Денег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиков

Ленинский районный суд вынес вердикт. Решения ждали все обманутые дольщики Прикамья. У них теплилась надежда, что деньги, которые они были вынуждены переплатить, чтобы достроить свои квартиры уже за свой счет, могут вернуться им в виде федеральной дотации. Но нет. Средства им положены, но только в ипотеку под проценты. Как можно пострадать при строительстве жилья дважды, а то и трижды?

Светлана Третьиных, собственник квартиры: "Эту квартиру мы ждали больше 11 лет".

Светлана Третьиных в своей однокомнатной квартире не спешит распаковывать чемоданы. Официально эти 40 квадратных метров ей еще не принадлежат. И это несмотря на то, что за нее еще в 2006 году она заплатила полную стоимость.

Светлана Третьиных, собственник квартиры: "1 миллион 200 тысяч, я еще доплачиваю 880 тысяч".

После возведения четырех блок-секций этого жилого дома из семи запланированных в марте 2010 года работы на объекте были полностью прекращены. В декабре 2012 года было принято решение создать жилищно-строительный кооператив. Первую секцию - 11 тысяч квадратных метров - сдали в 2014-м, остальное уже в сентябре 2016-го.

Несмотря на то, что один из самых известных долгостроев по улице Адмирала Ушакова, 21 сдан и введен в эксплуатацию, люди сюда заезжать не спешат. Ведь для того, чтобы стать собственниками жилья, нужно еще доплатить. Поэтому здесь на каждой двери висит объявление о продаже.

В Пермском крае на сегодня из 300 строящихся объектов проблемными на настоящий момент признаны 5% или 15 домов. Обманутых дольщиков уже почти 500 человек. И это - только официальные данные.

"Те, кто не дождался, уже все на кладбище".

Это еще один исторический «долгострой» прямо в центре Перми. В 2005 году жильцы должны были въехать в первую секцию дома по улице Николая Островского 30, но стройка затянулась на 15 лет. Сейчас многоэтажку частично достроили силами жильцов. Но лифт не ходит, а в подъезде бетонные стены.

Тина Саркисова, владелец квартиры: "В квартире все так же было, стены бетонные и отпадывало все".

Механизм «достройки» этих проблемных домов - создание жилищно-строительного кооператива. В 2012 году из федерального бюджета на эти цели выделяется 1 миллиард рублей и создается реестр подобных объектов. То есть часть денег, которые люди потратили на достройку своих квартир, им должны вернуть.

Максим Цопин, представитель ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: "По сути, этот документ имеется, а по факту это никак нигде не действует".

Доверительным оператором в случае с домом по улице Адмирала Ушакова выступило Пермское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию. Но вместо положенной компенсации людям предложили взять ипотеку, чтобы достраивать свои квартиры.

Елена Блохина, представитель ПАИЖК: "У ПАИЖК на сегодняшний день отсутствуют свободные денежные средства".

Уже в рамках судебного разбирательства, которое длилось несколько недель, дольщики Ушакова, 21 и представители ПАИЖК выясняли, будет ли «доплата» за квартиры. В итоге дольщикам отказали.

Наталья Подгайная, судья Ленинского районного суда г. Перми: "В удовлетворении исковых требований отказать".

Это решение они будут обжаловать уже в краевом суде. В ближайшее время появится кассационная жалоба. Пока же получается, что Светлана Третьиных за свою однокомнатную квартиру в новом доме заплатила дважды.