Басаргин возглавил Ространснадзор
Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, возглавлявший регион последние пять лет, ушедший в этот понедельник в отставку, назначен руководителем Ространснадзора – федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев и сообщил об этом во время встречи с Виктором Басаргиным.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Лыжня России»: Старт близко
Общажный абордаж!
Школьница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевика
Все грани личности Сары Бернар
Туристический рынок терпит кризис?
Как сэкономить на «коммуналке»?
Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб
Бессмертное имя танкиста
Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Заксобрании
Вторую очередь Восточного обхода Перми построят за 724 млн. рублей
Добавить комментарий: