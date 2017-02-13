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Басаргин возглавил Ространснадзор

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в Москве

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, возглавлявший регион последние пять лет, ушедший в этот понедельник в отставку, назначен руководителем Ространснадзора – федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев и сообщил об этом во время встречи с Виктором Басаргиным.

 

Метки: в России, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 13.02.2017 в 09:21 в рубрике - Новости телеканалов

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