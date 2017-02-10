«Лыжня России»: Старт близко

Остаётся один день, чтобы стать участником "Лыжни России". Всероссийская массовая лыжная гонка пройдёт 11 февраля по всей стране. Соревнования проводятся по группам на дистанциях от 400 м до 5 км. Принять в них участие могут все желающие. В краевой столице в этом году регистрация прямо перед началом гонки отменена. Поэтому позаботиться о талоне участника, который гарантирует стартовый номер, и так любимую лыжниками сувенирную шапочку "Лыжня России", нужно заранее. 10 февраля - последний день для подачи онлайн заявки на сайте краевого Минспорта. Или очного обращения - в доме спорта Орлёнок и магазинах АВТ- Спорт.

Татьяна Бушуева, главный секретарь "Лыжни России 2017" в Пермском крае: "Все дети как обычно регистрируются с предоставлением справки о здоровье, а все остальные с предоставлением паспорта. Заполняют карточку, получают свой стартовый номер. Мы прикрепляем ему талончик и уже с этим номером он приходит на Лыжню России".

В Перми основной старт "Лыжне России" будет дан на спорткомплексе "Пермские медведи" (по адресу Спортивная, 22). В Кунгуре - на лыжной базе "Снежинка", во время гонки можно будет сдать нормы ГТО по бегу на лыжах. Всего на старт в этот день выйдут в 34-х муниципалитетах края. Организаторы ожидают, что это сделают до восьми тысяч человек. В Перми в полдень стартует первый забег "ЭкоЛыжня", посвященный году экологии в России. Его участники выйдут на снежную трассу в тематических костюмах.

Светлана Урасова, учитель физкультуры школы п. Сылва: "У нас в этом году из Сылвы самой едут 120 человек. Представители школы, и пенсионеры и молодежь, - в этом мероприятии мы часто участвуем и любим это мероприятие".