Общажный абордаж! Музыкальный квартирник с одноименным названием прошел в одном из общежитий Пермского классического университета. Здесь весь вечер звучали стихи и песни под гитару. Организаторами выступило творческое объединение "Равноденствие" - это активные ребята, которые исполняют, любят и продвигают авторскую песню и литературу малых форм в Перми. Регулярно они устраивают концерты в общежитиях, пикники по-бардовски, литературно-музыкальную игру "кастрюлька", концерты любимых авторов-исполнителей и собственный фестиваль авторской песни и литературы малых форм.