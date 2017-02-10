Общажный абордаж!
Общажный абордаж! Музыкальный квартирник с одноименным названием прошел в одном из общежитий Пермского классического университета. Здесь весь вечер звучали стихи и песни под гитару. Организаторами выступило творческое объединение "Равноденствие" - это активные ребята, которые исполняют, любят и продвигают авторскую песню и литературу малых форм в Перми. Регулярно они устраивают концерты в общежитиях, пикники по-бардовски, литературно-музыкальную игру "кастрюлька", концерты любимых авторов-исполнителей и собственный фестиваль авторской песни и литературы малых форм.
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