Все грани личности Сары Бернар

10,11 и 12 февраля в пермском театре "Сцена-Молот" состоится премьера спектакля "Сара Бернар. Фан-клуб". Новая постановка - это продукт Лаборатории молодой режиссуры 2016 года, в рамках которой режиссер Жюльет Дешан вместе с артистами Театра-Театр представили эскиз будущей постановки, а теперь готовы показать полную версию.

Первая и непревзойденная. Именно такими словами во Франции описывают актрису театра и кино Сару Бернар. Женщина с несгибаемым характером, на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий на сцене она добилась мировой известности. Даже когда пришлось ампутировать ногу, она не ушла из профессии, а продолжила играть. Легендарной французской диве ее соотечественница Жюльет Дешан посвятила спектакль.

Жюльет Дешан, режиссер спектакля (Франция): "Действие происходит в выдуманном музее Сары Бернар, хотя настоящий тоже существует, этот музей был спроектирован сценографом, и в нем собираются фанаты Сары, которые устраивают конкурс на лучшую Сару Бернар, поэтому каждый здесь по очереди исполняет ее роль".

В роли Сары Бернар на сцене появляются как мужчины, так и женщины. Одни видят ее роскошной женщиной, другие - скандальной дамой, чье поведение выходит за рамки приличия, третьи - хрупкой и болезненной. На "Сцене - Молот" участники фан-клуба Сары Бернар покажут все грани ее личности.

Спектакль "Сара Бернар. Фан-клуб" появился благодаря Лаборатории молодой режиссуры, которую ежегодно проводит Пермский академический театр-театр. Год назад два режиссера из Франции представили эскизы спектаклей. В итоге для полноценной постановки был выбран отрывок по мемуарам Сары Бернар "Моя двойная жизнь". Режиссер Жюльет Дешан, для которой это первый опыт работы в России, добавила к фрагментам воспоминаний Сары еще и воспоминания ее конкурентки Мари Коломбье.

Жюльет Дешан, режиссер спектакля (Франция): "В данном случае мы имеем дело с текстом, который не является изначально пьесой, а литературный текст, который был адаптирован для сцены, и поэтому наверное трудности для актеров были в том, что актеры совершили определенную работу, чтобы проникнуться атмосферой Франции. Отношение к работе совсем другое, чем во Франции. Другой ритм, другие условия".

Спектакль в пермском театре создала полностью французская команда. Среди декораций на сцене будет много витрин с предметами, которые принадлежали Саре Бернар: это и драгоценности, и чучела животных, фортепиано ее матери, архивные документы, письма и даже погребальная урна с ее прахом. Зрители услышат и редкую запись - настоящий голос Сары. Премьера спектакля в "Сцене - Молот" пройдет 10,11 и 12 февраля. А в июне наши артисты покажут "Фан-клуб Сары Бернар" во французском городе По.