Туристический рынок терпит кризис?
Туроператоры отказались от продажи горящих путевок из-за кризиса в туристическом рынке, сообщает "Ъ" со ссылкой на представителей отрасли. Если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь 3-5%. Одна из причин - отсутствие массовых туристических направлений, например Египта, также могло повлиять снижение комиссии турагентств с дисконтных путевок с 30 до 12%. Все больше путешественников переходят на самообслуживание, выискивая в интернете дешевые билеты за несколько месяцев до вылета или раннюю бронь на отели.
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