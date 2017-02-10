Туристический рынок терпит кризис?

Туроператоры отказались от продажи горящих путевок из-за кризиса в туристическом рынке, сообщает "Ъ" со ссылкой на представителей отрасли. Если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь 3-5%. Одна из причин - отсутствие массовых туристических направлений, например Египта, также могло повлиять снижение комиссии турагентств с дисконтных путевок с 30 до 12%. Все больше путешественников переходят на самообслуживание, выискивая в интернете дешевые билеты за несколько месяцев до вылета или раннюю бронь на отели.